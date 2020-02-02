Турецкая боевая техника вошла в Сирию. 200 танков и бронемашин пересекли границу арабского государства еще утром

Турецкая боевая техника вошла в Сирию. 200 танков и бронемашин пересекли границу арабского государства еще утром, передает ТАСС.Колонны идут к Идлибу и Алеппо. Автостраду между Алеппо и Латакией турецкое командование объявило военной зоной.Ранее сообщалось, что через контрольно-пропускной пункт "Кафр-Лусейн" в провинции Идлиб проехали не менее 40 единиц техники.28 января турецкая армия уже перевела через границу с Сирией 30 машин, включая 12 броневиков.По мнению экспертов, переброска техники связана с блокированием сирийской правительственной армией турецких наблюдательных постов в поселках Мааррет-эн-Нууман и Сарман.