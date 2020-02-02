Российские тяжелые огнеметные системы Солнцепек представляют значительную опасность для США, пишет американский журнал The National Interest. Это оружие предназначено для прорыва особо укрепленных районов противника.

Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США, пишет американский журнал The National Interest.Как пояснил в своей статье эксперт издания Майкл Пек, это оружие предназначено для прорыва особо укрепленных районов противника, то есть оно может лишить вражеские войска траншей, бункеров и даже городов. Он назвал "Солнцепек" оружием, "разрушительным как в физическом, так и в психологическом плане".Автор отмечает, что российские огнеметные системы обеспечивают полное уничтожение обороны противника "одним залпом", тем самым "расчищая дорогу" для мотострелков и танков "Армата".ТОС-1А "Солнцепек" был разработан в 2001 году на базе шасси танка Т-72. Комплекс предназначен для огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.Ранее The National Interest перечислил пять самых смертоносных видов оружия, которыми обладал СССР, причем на первое место издание поставило легендарный автомат Калашникова.