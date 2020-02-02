Иран предложил выплатить по 80 тысяч долларов компенсации каждой семье жертв авиакатастрофы близ Тегерана, однако Киев будет добиваться большей суммы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Иран предложил выплатить по 80 тысяч долларов компенсации каждой семье жертв авиакатастрофы близ Тегерана, однако Киев будет добиваться большей суммы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский."Это совсем мало. Будем давить на большую сумму", — приводит слова украинского лидера РИА Новости.Зеленский сообщил также, что Украина хочет получить "черные ящики" разбившегося самолета, несмотря на приглашение иранской стороны для украинских специалистов принять участие в их совместной расшифровке. Он уточнил, что украинским специалистам предложили вылететь в Иран уже в предстоящий понедельник, 3 февраля.По его словам, Иран уже понимает, что украинская сторона располагает большим количеством доказательств того, что самолет был сбит, чем непосредственно после катастрофы.В результате крушения самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана погибли 176 человек из семи стран. Через несколько дней иранские военные признали, что самолет был сбит расчетом противовоздушной обороны по ошибке.