Что делает Китай, чтобы спасти мир от опасного вируса, Вестям недели рассказал корреспондент китайского телеканала CGTN Сергей Станчик.

Что делает Китай, чтобы спасти мир от опасного вируса, "Вестям недели" рассказал корреспондент китайского телеканала CGTN Сергей Станчик.Великая стена в любое время года — одно из самых многолюдных мест в Китае. Но даже в дни каникул по случаю китайского Нового года туристов здесь нет. Из-за вспышки коронавирусной пневмонии групповые турпоездки отменены, жителям китайских городов рекомендуют как можно реже выходить из дома.В часе езды на машине отсюда, в пекинском пригороде Чанпин, оживает заброшенная больница "Сяотаншань". 17 лет назад во время эпидемии атипичной пневмонии она стала первым в мире карантинным госпиталем. Сейчас — время повторить то медицинское чудо.Китайские власти действуют решительно, быстро и максимально открыто. В карантинную зону в провинции Хубэй попали больше 20 городов с общим населением 50 миллионов человек. На противоэпидемические меры выделили полтора миллиарда долларов.О борьбе с новым коронавирусом председатель КНР Си Цзиньпин рассказал на встрече с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреисусом."Мы всегда ставили жизнь и здоровье людей на первое место. Именно поэтому я лично руковожу этой борьбой. Уверен, что совместными усилиями, применяя научные методы, мы обязательно победим", — заявил китайский лидер."Давайте построим этот госпиталь, который так срочно нужен Уханю. За стройкой пристально наблюдают не только уханьцы, но и все жители страны. Мы все вас поддерживаем",- отметил Ли Кэцян, премьер Госсовета КНР.Премьер китайского правительства прибыл в блокированный Ухань еще 27 января, первым делом проинспектировав стройку тысячекоечного карантинного госпиталя "Хошэньшань". 3 февраля здесь примут первых пациентов, а еще через 3 дня город получит второй подобный госпиталь — на 1300 мест.Сейчас больных размещают в 24 городских клиниках на 4 тысячи коек. Уханьские медики работают в условиях сильнейшего стресса. 38-летняя медсестра Го Цинь заразилась коронавирусом в начале января, ухаживая за пациентами. После 20 дней лечения и карантина первым делом вернулась к работе."У нас не хватает людей. Мои коллеги работают круглосуточно. Это очень трудное время для нас. У моих коллег тоже есть семьи и дети. И я не могу их бросить", — сказала медсестра.Геном коронавируса 2019-nCoV расшифровали еще 10 января. После этого сразу несколько фармкомпаний разработали экспресс-тесты, позволяющие поставить диагноз за 2 часа со стопроцентной точностью. Лаборатории по всему миру работают над созданием вакцины."Разработка лекарств и вакцин не самая большая проблема, главное — сможем ли мы сделать это достаточно быстро, чтобы использовать их против вируса прямо сейчас", — отметил Дин Шэн, директор Пекинского исследовательского института мирового здравоохранения и разработки лекарств.Китайские врачи используют опыт 2003 года, когда атипичную пневмонию лечили противовирусными "Рибавирином" и интерфероном, а также медикаментами, подавляющими ВИЧ. Тот же опыт 17-летней давности подсказывает, что главное в борьбе с эпидемией — осведомленность населения."Эпидемический контроль и профилактика сейчас — главное. Мы должны реализовать их на практике и убедиться в том, что каждая семья знает, как защитить себя от вируса", — сказал Хэ Цинхуа, представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.Семья уханьских пенсионеров Ли Баое и Цзэн Юнъин считает, что для защиты от вируса лучше просто не выходить из дома. Продукты из магазина им приносят соцработники. 65-летний Ли – музыкант — сейчас дает уроки по Интернету. Его жена восстанавливается после лечения от рака."Овощей маловато. В районе работает один магазин, свежей зелени мало, есть только другие продукты. Но это чрезвычайная ситуация, никто этого не ожидал. Мы должны надеяться на лучшее и сотрудничать с властями, чтобы это преодолеть", — говорят супруги.Ли Баое уверен, что рано или поздно карантин отменят и он снова будет играть с друзьями-музыкантами в ближайшем парке.