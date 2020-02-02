Два грузовика и два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе М-7 Волга. Одна из легковушек оказалась зажата между фурами, водитель и пассажир погибли на месте аварии. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

В воскресенье, 2 января, на трассе М-7 "Волга" в районе города Краснокамска в Пермском крае произошла авария, унесшая две человеческие жизни.Местные СМИ, со ссылкой на полицию, сообщают, что водитель КамАЗа не успел остановиться и врезался в легковой автомобиль Volkswagen Polo, буквально впечатав его в грузовик Mercedes, находившийся впереди. Последний, по инерции задел легковой Chevrolet, получивший сравнительно легкие повреждения.В салоне Polo, оказавшегося между двумя многотонными водителями, находились два человека – 42-летний водитель и 41-летняя пассажирка. Они погибли на месте ДТП.