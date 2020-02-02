Внешнеполитическое ведомство Эстонии обвинило Россию в фальсификации истории. Прошло сто лет с момента заключения Тартуского мирного договора с Советской республикой, и глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, возлагая венок к памятнику Калевипоэгу, заявил, что Тартуский мир действует, как и правовая преемственность.

Внешнеполитическое ведомство Эстонии обвинило Россию в фальсификации истории. Прошло сто лет с момента заключения Тартуского мирного договора с Советской республикой, и глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, возлагая венок к памятнику Калевипоэгу, заявил, что Тартуский мир действует, как и правовая преемственность.После церемонии МИД Эстонии объявил, что Россия отрицает аннексию Эстонии, следовательно, оправдывают политику насилия тоталитарных режимов. И Эстония это осуждает, передает "Интерфакс".Россия же считает, что Тартуский мирный договор – уже история. Он не может считаться действительным, поскольку Эстония, став частью СССР, утратила статус субъекта международного права. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. И добавила, что Тартуского договора 1920 года нет в реестре действующих договоров ООН. А сегодняшняя Эстония, образовавшаяся после распада СССР, должна считаться новым государством.