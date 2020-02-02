Эстонский лидер Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор, подписанный в 1920 году, продолжает действовать

Эстонский лидер Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор, подписанный в 1920 году, продолжает действовать, передает РИА Новости.До этого представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова говорила об обратном. Позиция российской стороны: Тартуский мирный договор принадлежит истории.Кальюлайд, выступая на мероприятии в честь столетия заключения договора, заявила, что этот документ – свидетельство о рождении эстонского договора. Он действителен. Эстония не присоединялась к СССР, ее оккупировала. И стране удалось восстановить независимость на основании правовой преемственности.Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне. Советская Россия признала независимость Эстонии, между странами установили линию государственной границы.Из-за этого Эстония и Россия до сих пор не ратифицировали новый договор о границе. В 2005 году Россия отозвала свою подпись, опасаясь территориальных претензий, так как Эстония включила в документ преамбулу, отсылающую в Тартускому договору.В 2014 году глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт подписали новые договоры, касающиеся решения только пограничных вопросов. Сейчас они направлены на ратификацию.