В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.

В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М. Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Туполев", обновленная машина провела в воздухе 34 минуты и поднялась на 1500 метров.После взлета с аэродрома КАЗ им. С.П. Горбунова экипаж провел тесты новейшего оборудования и систем, которые работали штатно. У пилотов не было замечаний по исправности бортовой электроники", - заявили в "Туполеве".Ту-160М получил новые пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия. Проверки систем провел экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Анри Наскидянца.По планам Минобороны России и ПАО "Туполев", глубокой модернизации подвергнутся все 16 стратегических бомбардировщиков Ту-160 ("Белый лебедь"), которые стоят на вооружении Воздушно-космических сил. Затем на Казанском авиазаводе начнут производство современной версии "стратегов" - Ту-160М. В начале 2018 года Минобороны и "Туполев" подписали госконтракт на поставку 10 Ту-160М стоимостью 15 млрд рублей каждый. Ранее в Минобороны заявляли о намерении заказать 50 таких "белых лебедей".Новые двигатели НК-32 позволят увеличить дальность полета самолетов на тысячу километров, а боевые возможности существенно увеличатся благодаря расширению спектра вооружения.Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла.