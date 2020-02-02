Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил резко против возобновления операции по контролю над соблюдением эмбарго на поставки вооружений в Ливию. Она проводилась в Средиземном море и носила название София. Миссия занималась в том числе спасением нелегальных мигрантов.

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил резко против возобновления операции по контролю над соблюдением эмбарго на поставки вооружений в Ливию. Она проводилась в Средиземном море и носила название "София". В задачи миссии входили борьба с незаконными перевозчиками и подготовка персонала ливийской службы береговой охраны."Я говорю ясно — этого не будет", — заявил Курц.По его мнению, ЕС и странам-партнерам сейчас следует сконцентрироваться на том, чтобы пресекать контрабанду оружия в Ливию по воздуху и суше.Что же касается операции "София", то, как заметил австрийский канцлер, она доказала свою неэффективность. По его словам, она всегда была прежде всего миссией по спасению мигрантов и стала "билетом в Европу" для тысяч нелегалов.Миссия "София" была создана в 2015 году. В ее рамках корабли стран ЕС патрулировали Средиземноморье и занимались в том числе спасением нелегальных мигрантов. "София" пришла на смену более узкой миссии "Тритон", начатой в 2013 году после массовой гибели мигрантов при попытке переплыть через Сицилийский пролив и добраться до берегов Италии. "София" была прекращена весной 2019 года, потому что страны-члены не могли договориться о распределении спасенных мигрантов.