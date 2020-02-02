Террорист, который в воскресенье, 2 февраля, напал на людей с ножом в районе Стретем на юге Лондона, успел нанести ранения двум прохожим. Полицейским пришлось применить оружие, нападавший был застрелен. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.

Террорист, который в воскресенье, 2 февраля, напал на людей с ножом в районе Стретем на юге Лондона, успел нанести ранения двум прохожим. Полицейским пришлось применить оружие, нападавший был застрелен. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.Как рассказал один из очевидцев происшествия, злоумышленник был вооружен мачете, а на груди у него были какие-то "серебристые емкости".По словам журналиста одного из британских телеканалов, который изучал фотографии с места ЧП, на мужчине было надето что-то похожее на пояс смертника.Сейчас на месте происшествия работают медики и полиция, пишет "Интерфакс".Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил благодарность работающим в Стретеме экстренным службам. "Мои мысли с пострадавшими и всеми, кого эта ситуация затронула", — написал он в Twitter.Посольство РФ в Лондоне выясняет, не пострадали ли в результате теракта российские граждане. "Держим ситуацию на контроле", — приводит слова одного из сотрудников дипмиссии ТАСС.