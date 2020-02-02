Согласно церковному календарю 3 февраля день почитания Ватопедской иконы Божьей Матери, именуемой Отрада или Утешение. Также православные вспоминают Максима Исповедника и Максима Грека, а народные приметы советуют людям трясти деревья от снега и разговаривать с березами.

Согласно 3 февраля день почитания Ватопедской иконы Божьей Матери, именуемой "Отрада" или "Утешение". Также православные вспоминают Максима Исповедника и Максима Грека, а народные приметы советуют людям трясти деревья от снега и разговаривать с березами.ИконаВ славянской традиции Ватопедская икона Божьей Материименуется "Отрада" или "Утешение". Это образ Богородицы из Ватопедскогомонастыря на горе Афон. Ее списки находятся в Знаменской церкви Борисоглебска ив Воскресенском Новодевичем монастыре в Санкт-Петербурге.На иконе Богородица изображена с лицом, обращенным вправо.По преданию, она повернулась к молившемуся игумены для того, чтобы предупредитьо готовящемся разбойничьем нападении на обитель. В память об этом перед иконойгорит неугасимая лампада. Ежегодно 3 февраля читается особый молебен.Максимов день: в честь кого названо 3 февраляВ крестьянском календаре этот день носит имя Максим-утешитель.народ не задумывался – его название отсылает сразу кдвум почитаемым в этот день святым. Речь идет о Максиме Исповеднике, которыйпрославился благодаря непримиримой борьбе с ересями, а также о Максиме Греке,который занимался переводами книг для библиотеки Василия III.Народные приметыУ крестьян существовало великое множество особых признаков,по которым они пытались предсказать погоду и грядущий урожай. Так, считалось,что если на Максимов день небо было чистым, то стоило готовиться к заморозкам.Одновременно отсутствие облаков предупреждало простой люд,что и хорошего урожая ждать не стоит. Зато если ночью сквозь облака проглядывалмесяц, то недостатка в хлебе можно было не бояться.Неожиданные обычаи на 3 февраляВ народе считали, что именно в этот день необходимо былодобрым словом вспомнит всех тех, кто бескорыстно оказал помощь, в которойчеловек очень нуждался. Правильным шагом было помолиться за здоровье иблагополучие такого благодетеля.Если человеку нужно было заступничество и помощь, то он мог вмолитве обратиться к святому Максиму.Еще один древний обычай связан не с церковным праздником, аотсылает скорее к языческим традициям. Считалось, что для привлечения семейногосчастья супругам следует выйти на улицу и, крепко взяв друг друга за руки,стряхнуть с дерева снег.Если же человеку требовался ответ на вопрос, который казалсяему неразрешимым, то за советом следовало обратиться к растущей в ближайшем лесуберезе. К дереву надо прислониться и как на духу выложить все, что тревожит.Считалось, что ответ сам возникнет в голове на обратном пути.Именины 3 февраляАгнесса,Акила,Анастасий,Валерьян,Евгений,Илья,Кандид,Неофит,Тимофей,Феодосий.