Согласно церковному календарю 3 февраля день почитания Ватопедской иконы Божьей Матери, именуемой Отрада или Утешение. Также православные вспоминают Максима Исповедника и Максима Грека, а народные приметы советуют людям трясти деревья от снега и разговаривать с березами.
Согласно 3 февраля день почитания Ватопедской иконы Божьей Матери, именуемой "Отрада" или "Утешение". Также православные вспоминают Максима Исповедника и Максима Грека, а народные приметы советуют людям трясти деревья от снега и разговаривать с березами.
Икона
В славянской традиции Ватопедская икона Божьей Матери
именуется "Отрада" или "Утешение". Это образ Богородицы из Ватопедского
монастыря на горе Афон. Ее списки находятся в Знаменской церкви Борисоглебска и
в Воскресенском Новодевичем монастыре в Санкт-Петербурге.
На иконе Богородица изображена с лицом, обращенным вправо.
По преданию, она повернулась к молившемуся игумены для того, чтобы предупредить
о готовящемся разбойничьем нападении на обитель. В память об этом перед иконой
горит неугасимая лампада. Ежегодно 3 февраля читается особый молебен.
Максимов день: в честь кого названо 3 февраля
В крестьянском календаре этот день носит имя Максим-утешитель.
народ не задумывался – его название отсылает сразу к
двум почитаемым в этот день святым. Речь идет о Максиме Исповеднике, который
прославился благодаря непримиримой борьбе с ересями, а также о Максиме Греке,
который занимался переводами книг для библиотеки Василия III.
Народные приметы
У крестьян существовало великое множество особых признаков,
по которым они пытались предсказать погоду и грядущий урожай. Так, считалось,
что если на Максимов день небо было чистым, то стоило готовиться к заморозкам.
Одновременно отсутствие облаков предупреждало простой люд,
что и хорошего урожая ждать не стоит. Зато если ночью сквозь облака проглядывал
месяц, то недостатка в хлебе можно было не бояться.
Неожиданные обычаи на 3 февраля
В народе считали, что именно в этот день необходимо было
добрым словом вспомнит всех тех, кто бескорыстно оказал помощь, в которой
человек очень нуждался. Правильным шагом было помолиться за здоровье и
благополучие такого благодетеля.
Если человеку нужно было заступничество и помощь, то он мог в
молитве обратиться к святому Максиму.
Еще один древний обычай связан не с церковным праздником, а
отсылает скорее к языческим традициям. Считалось, что для привлечения семейного
счастья супругам следует выйти на улицу и, крепко взяв друг друга за руки,
стряхнуть с дерева снег.
Если же человеку требовался ответ на вопрос, который казался
ему неразрешимым, то за советом следовало обратиться к растущей в ближайшем лесу
березе. К дереву надо прислониться и как на духу выложить все, что тревожит.
Считалось, что ответ сам возникнет в голове на обратном пути.
Именины 3 февраля
Агнесса,
Акила,
Анастасий,
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,
Валерьян,
Евгений,
,
Илья,
Кандид,
,
Неофит,
Тимофей,
Феодосий.