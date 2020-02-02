Один погибший и пять пострадавших: в Сети появились кадры, сделанные на месте столкновения автобуса и легкового автомобиля на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге. Сам момент ДТП попал в объектив регистратора очевидца.
В Сети появились кадры с регистратора, запечатлевшего серьезное ДТП, произошедшее поздним вечером в минувшую субботу, 1 февраля, в Калининском районе Санкт-Петербурга. Очевидец снял на видео последствия страшной аварии.
Как сообщалось ранее, незадолго до полуночи на Свердловской набережной легковой автомобиль Kia Ceed столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ.
На месте аварии от полученных травм скончался водитель легковушки, пострадали пять пассажиров автобуса.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.