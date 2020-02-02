× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/02-02-2020-moment-i-posledstviya-fatalnoj-avarii-s-avtobusom-v-peterburge-snyali-na-video.html" target="_blank">Момент и последствия фатальной аварии с автобусом в Петербурге сняли на видео</a> - Один погибший и пять пострадавших: в Сети появились кадры, сделанные на месте столкновения автобуса и легкового автомобиля на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге. Сам момент ДТП попал в объектив регистратора очевидца.