Кроссовер не выдержал столкновения с деревом на улице Свободы в Москве. Автомобиль разорвало на части, в результате аварии скончались два человека. Еще один пострадавший получил травмы различной степени тяжести.

В аварии на улице Свободы в Москве погибли два человека – инцидент произошел в воскресенье, 2 февраля.По предварительным данным, водитель кроссовера Infiniti не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. После столкновения с деревом машину разорвало пополам.Как сообщают СМИ, на месте инцидента скончались два человека, еще один пострадавший получил травмы различной степени тяжести.