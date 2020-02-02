Правительство РФ внесло коронавирус 2019-nCoV, от которого в Китае уже скончались 304 человека, в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте российского правительства.

Правительство РФ внесло коронавирус 2019-nCoV, от которого в Китае уже скончались 304 человека, в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно датируется 31 января. Документ размещен на сайте российского правительства.На сегодняшний день в России зафиксированы два случая заражения коронавирусом: в Тюмени госпитализирована студентка из Китая, в Чите — еще один гражданин КНР. В Октябрьском и Хасанском районе Приморского края для защиты от китайского коронавируса ввели режим ЧС.В самом Китае на данный момент зарегистрировано 14 тысяч 411 подтвержденных случаев заболевания, за сутки количество заразившихся выросло на 21,9 процента (на 2 тысячи 590 человек). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй — это 9 тысяч 74 человека. Заразившиеся новым коронавирусом выявлены в 23 странах мира, отмечает "Интерфакс".