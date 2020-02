Журналисты из газеты The New York Times провели расследование, пытаясь выяснить, мог ли адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани повлиять на решение президента Украины Владимира Зеленского в важном кадровом вопросе.

Журналисты из газеты The New York Times провели расследование, пытаясь выяснить, мог ли адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани повлиять на решение президента Украины Владимира Зеленского в важном кадровом вопросе. Сотрудники издания выяснили, что во время беседы Джулиани с помощником президента Андреем Ермаком в Мадриде 2 августа 2019 года обсуждалась персона мэра Киева Виталия Кличко.В статье отмечено, что Зеленский должен был уволить Кличко, исполняя предвыборные обещания бороться политической системой, выстроенной его предшественником Петром Порошенко. Но Кличко сохраняет пост киевского градоначальника и поныне. Так повлиял ли Джулиани на мнение Зеленского, задались вопросом журналисты.Оба участника разговора - Джулиани и Ермак- не отрицают, что обсуждали Кличко. По уверениям Джулиани, отвечая на вопрос Ермака об отношении к Кличко, он назвал его "хорошим парнем". При этом Джулиани высказывал личную точку зрения, а не правительства США, подчеркнул адвокат.В свою очередь, Ермак рассказал Джулиани о давнем знакомстве с Кличко, и что мэра поддерживают жители Киева. "Это был конец нашего разговора о Кличко", — сказал помощник президента.Журналисты The New York Times делают вывод, что Джулиани, несомненно, попытался повлиять на судьбу Кличко, но насколько к его словам прислушался Зеленский - неясно из-за сложного и непрозрачного характера украинской политики.