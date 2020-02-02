По предварительным данным, автобус, в салоне которого находились 27 человек, резко остановился на проезжей части, после чего его протаранил легковой автомобиль. Единственным пострадавшим в результате ДТП оказался водитель легковушки, его госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Очевидец запечатлел на видео объятый пламенем автобус, загоревшийся утром в воскресенье, 2 февраля, после аварии в Тамбовской области.По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего из Тамбова в Воронеж, резко остановился на трассе. В него врезался двигавшийся сзади легковой автомобиль Kia Rio.После удара произошло возгорание – огонь полностью уничтожил пассажирское транспортное средство.Как сообщают местные СМИ, в салоне автобуса находились 27 человек, никто из них не пострадал.Единственным, кто получил травмы, оказался 52-летний мужчина, управлявший легковушкой. Он был госпитализирован с повреждениями средней степени тяжести.