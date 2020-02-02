Водитель не справился с управлением и внедорожник свалился с набережной Фонтанки, выбив секцию ограждения. Как сообщают СМИ, автомобилист отделался сравнительно легкими повреждениями и самостоятельно покинул перевернутую машину.

Поздним вечером в минувшую субботу, 1 февраля, водитель пикапа Mazda BT-50 не справился с управлением и вылетел с набережной Фонтанки неподалеку от Старо-Калинкина моста в Санкт-Петербурге.Автомобиль пробил ограждение и перевернулся – именно в таком положении его застали спасатели, которым пришлось извлекать транспортное средство обратно на проезжую часть.Как сообщают СМИ, 45-летний автомобилист не получил серьезные травм и самостоятельно выбрался из опрокинутой машины.