Премьер-министр Баварии Маркус Зедер, посетивший на неделе российскую столицу, рассказал программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 о своих мыслях во время прогулки – высокопоставленный гость не только осмотрел Красную площадь, но и поклонился подвигу советских солдат.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер, посетивший на неделе российскую столицу, рассказал программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о своих мыслях во время прогулки – высокопоставленный гость не только осмотрел Красную площадь, но и поклонился подвигу советских солдат."Глубокие чувства об исторической вине немцев во Второй мировой войне. Это особенный момент для меня", — подчеркнул Зедер.В ходе своего визита баварский премьер подписал с мэром Москвы Сергеем Собяниным соглашение о сотрудничестве и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи Зедер поприветствовал российского президента и от лица федерального канцлера Германии."Позвольте поприветствовать и от имени федерального канцлера, которая специально сказала мне об этом", — подчеркнул Зедер.