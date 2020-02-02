Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит инициативу Русской православной церкви о включении упоминания о Боге в основной закон страны. Однако пока изучаются предложения в 3-8 главы документа, рассказал сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас.

Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит инициативу Русской православной церкви о включении упоминания о Боге в основной закон страны. Однако пока изучаются предложения в 3-8 главы документа, рассказал сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас.По его словам, получено много поправок в главы с 3-й по 8-ю, преамбулу Конституции, куда может быть внесена такая поправка, члены рабочей группы пока не обсуждали."Лично я предложение патриарха поддерживаю", — сообщил Клишас "Интерфаксу".По словам еще одного сопредседателя рабочей группы, директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талии Хабриевой, это уже не первое обращение такого рода. Предложения об упоминании Бога в Конституции России уже поступали в рабочую группу, причем "не только от православной конфессии, но и от других", рассказала она ТАСС.Однако, по словам Хабриевой, пока "не было широкого обсуждения юридической формулы", к тому же вопрос требует очень взвешенного подхода, так как "есть еще и атеисты". Другая норма Конституции говорит, что Россия — светское государство, напомнила она.