В германском Оберхофе продолжается седьмой этап Кубка мира по санному спорту. Россиянка Татьяна Иванова заняла второе место в соревнованиях женщин.

В германском Оберхофе продолжается седьмой этап Кубка мира по санному спорту. Россиянка Татьяна Иванова заняла второе место в соревнованиях женщин.Победу одержала немка Анна Беррайтер, показавшая время 1 минута 22,836 секунды после двух попыток. Татьяна Иванова уступила ей всего 0,040 секунды. На третьем месте американка Саммер Бритчер. На пятом месте Виктория Демченко, Екатерина Катникова стала седьмой, а Олеся Михайленко заняла 14 место.Татьяна Иванова вернула себе лидерство в общем зачете. На втором месте немка Юлия Таубиц, третьей идет Виктория Демченко.