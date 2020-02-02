Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился обязать собственников зданий в городе очистить крыши от снежных наносов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился обязать собственников зданий в городе очистить крыши от снежных наносов. Такое решения принято на экстренном совещании в воскресенье, пишет "Интерфакс". Ранее мэрия уже требовала от владельцев усилий по освобождению крыш от лишнего веса.В ночь на 2 февраля в Новосибирске обрушилась кровля в пристройке к дому, где проводилась вечеринка. Под обломками и снегом погибла женщина, а еще четверо человек травмированы.Здание находится на балансе ФГУП ЖКХ Новосибирского научного центра, но на момент ЧП официальных арендаторов у здания нет. Организатор вечеринки задержан следствием в рамках уголовного дела.