В воскресенье на юге Лондона террорист с ножом атаковал нескольких человек прямо на улице. Подоспевшие сотрудники полиции застрелили злоумышленника. Точное количество пострадавших и мотивы преступника уточняются.
Мужчина, напавший на людей в лондонском районе Стретем, расположенном на юге британской столицы, застрелен сотрудниками правоохранительных органов.
Как сообщает ТАСС, в воскресенье, 2 февраля, злоумышленник, вооруженный ножом, ранил несколько человек. Прибывшие правоохранители применили оружие и ликвидировали преступника.
Силовики признали, что речь идет о террористическом акте.
Обстоятельства ЧП и точное количество пострадавших уточняется.