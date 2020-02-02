В воскресенье на юге Лондона террорист с ножом атаковал нескольких человек прямо на улице. Подоспевшие сотрудники полиции застрелили злоумышленника. Точное количество пострадавших и мотивы преступника уточняются.

Мужчина, напавший на людей в лондонском районе Стретем, расположенном на юге британской столицы, застрелен сотрудниками правоохранительных органов.Как сообщает ТАСС, в воскресенье, 2 февраля, злоумышленник, вооруженный ножом, ранил несколько человек. Прибывшие правоохранители применили оружие и ликвидировали преступника.Силовики признали, что речь идет о террористическом акте.Обстоятельства ЧП и точное количество пострадавших уточняется.