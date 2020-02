Американский Сенат определил окончательную дату голосования по импичменту Трампу. Это 5 февраля. Сам Трамп импичментом лично занимался мало - работали его адвокаты - а посвятил себя все больше делам международным.

Американский Сенат определил окончательную дату голосования по импичменту Трампу. Это 5 февраля. Сам Трамп импичментом лично занимался мало — работали его адвокаты — а посвятил себя все больше делам международным, объявив о двух сделках. Первая — торговое соглашение с Китаем, которое откладывает прямое противостояние. Второе — так называемая "сделка века", совместное с Израилем предложение Палестине по формату ее государства. Палестина резко не согласилась.Импичмент американцев утомил. Рейтинги трансляций из Сената все ниже и ниже. Еще неделю назад за процессом наблюдали 11 миллионов, сейчас у экранов едва набираются 4 миллиона зрителей. Разжечь интерес пытались новыми лицами."Я направил поправку, что для дачи показаний должны были вызваны дополнительные свидетели — Малвени, Болтон, Даффи, Блэр — и должны быть представлены документы Белого дома, Министерства обороны, Госдепартамента", — заявил Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в Сенате.Вылить на президента-республиканца еще пару ведер грязи однопартийцы не позволили. В Сенате у них – большинство, и ключевая поправка по вызову свидетелей отклонена, пусть и с разницей всего в два голоса: 49 — 51. Демократы понимают: это почти наверняка конец эпопеи с импичментом."Если президент будет оправдан без свидетелей, без документов, то этот оправдательный приговор не будет иметь юридической силы. Америка будет вспоминать с сожалением этот день, когда Сенат не дал выступить свидетелям, не дал возможности правде быть озвученной. Это гигантская трагедия", — отметил Шумер.Грустные маски надели не все. Пока шеф Камалы Харрис перед камерами рассуждал о национальной трагедии, конгрессвумен засмеялась. Потом, как провинившаяся школьница, поймала на себе испепеляющий взгляд.Не в Сенате, так на страницах собственной книги смог выговориться Джон Болтон. Рукописи бывшего советника Трампа по нацбезопасности попали в The New York Times. Президент якобы просил дипломата "нарыть" для него в Киеве компромат на конкурента-демократа Байдена. Хозяин белого дома в Twitter отшутился: убрав "ястреба" Болтона, спас мир от "шестой мировой войны".Сами журналисты воюют с руководством Сената. Больше 60 американских изданий подписали письмо, в котором жалуются на слишком жесткие рамки, в которые загнали тех, кто должен освещать процесс.В обычной аккредитации при Конгрессе нам — и иностранным, и американским журналистам — было достаточно, чтобы работать на слушаниях по импичменту, пока они проходили в нижней палате. Сейчас, когда дело передано в палату верхнюю, нужно получить дополнительный пропуск для того, чтобы перемещаться по коридорам Сената, и еще один – отдельный — чтобы попасть непосредственно в зал, где проходит сам процесс. Фотоаппараты, телефоны — любая техника — под запретом.Вот и подследственный Лев Парнас — делец из украинских эмигрантов, который тоже собирался свидетельствовать против Трампа, — на Капитолийский холм приехал, но в зал не попал из-за гаджета, который обычно вешают на преступников. Парнасу сказали, что его не пустят в зал с этим браслетом на ноге, так что он даже не стал пытаться войти внутрь.Импичмент буквально приковал к Конгрессу сенаторов. У них — первые важнейшие праймериз в Айове, но вместо агитации приходится торчать на слушаниях в Вашингтоне. Социалист Сандерс, который, кстати, против богачей и за экологию, нашел решение, чтобы хоть на пару часов, но попасть в такой важный на президентской гонке штат. Собрался использовать частный самолет.Его коллега Элизабет Уорен арендовать самолет не стала. Осталась в столице, а вместо себя на встречу с избирателями отправила свою собаку. Чес по Айове ретриверу был явно по душе.Размеренно сам за себя агитирует бывший вице-президент Байден. У него в Айове — по 2-3 встречи ежедневно и хорошие шансы победить на первых праймериз. Собирает вокруг себя ненавистников Трампа. Байден называет его хулиганом, а не политиком.Но и президент прошелся по соперникам во время своего визита в Айову. "Ох, уж этот Джо. Он вечно путает названия. Сколько раз он промахивался? В Айове он сказал, как здоров быть в Огайо. Этого кандидата все называют мэр Пит, потому что никто не может произнести его имя", — сказал Трамп.Сам для себя Трамп, конечно, — безупречный. Идеальный переговорщик, который купался в овациях на презентации мирного плана по разрешению палестино-израильского конфликта."Я должен многое сделать и для палестинцев. Не аплодируйте. Это было бы несправедливо. Я хочу, чтобы сделка была выгодна и палестинцам. Это историческая возможность обрести собственное независимое государство. Такой возможности может больше не быть", — заявил Трамп.Самый произраильский президент в истории США палестинцам если не угрожал, то точно пригрозил. Недвусмысленно намекая: на план лучше согласиться. Им, во-первых, обещают государственность. А еще 50 миллиардов долларов на развитие территорий, где сейчас, кроме песка, нет ничего.С Газой и Западным берегом их свяжут мосты, тоннели. Будут выходы к портам, но не будет столицы в Иерусалиме. Древний город безраздельно остается за Израилем. Израиль де-факто будет контролировать Иорданскую долину с ее плодородными землями и своими поселениями. Не зря "сделку века" многие назвали "сделкой ненависти", где союзникам Белого дома — почти все, а оппонентам союзников — почти ничего."Мирный план требует, чтобы мы не вступали в международные организации, отказались от суверенитета над территориями, от международных решений, при этом оккупационные власти ежедневно сносят дома палестинцев для строительства новых поселений. Я никогда не приму американский мирный план", — подчеркнул Махмуд Аббас, президент Палестины.Портреты Трампа жгли, хоть он и обещал открыть в новом палестинском государстве американское посольство. Столицей определил не сам Иерусалим, а задворки древнего города.Зло палестинцы могли выместить на ближайших соседях. К израильтянам полетели камни, полыхающие покрышки. Палестинцев к разработке плана никто не приглашал. Газеты наперебой пишут о том, что этот документ из-за океана — спасательный круг не региону, а лично Трампу и Нетаньяху."Премьер-министр Израиля — на марше в преддверии мартовских выборов. Нетаньяху убеждает израильтян в том, что они должны проигнорировать его обвинения в коррупции. А президент Трамп пытается победить в суде по импичменту. Он входит в самый разгар президентской кампании, объявляя Иерусалим неделимой столицей Израиля, и это, конечно, колоссальный политический успех среди консервативных евреев и евангелистов Америки", — пишет The New York Times.Голосование по импичменту пройдет 5 февраля — дату выбирали, консультируясь с Трампом. 4-го у него — ежегодное обращение к Конгрессу. Тема — великое возвращение Америки. Полная оптимизма речь, которая должна убедить страну в том, что 45-го президента США не нужно лишать должности, а стоит переизбрать его на второй срок.