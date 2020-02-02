Грузовой автомобиль сбил людей на обочине.
Грузовой автомобиль Mercedes Benz сбил на автодороге М-7 четырех находившихся на обочине человек, трое из которых погибли, сообщает со ссылкой на региональное УМВД .
Авария произошла вечером в субботу, 1 февраля, в Судогодском районе. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Mercedes Benz, двигаясь в сторону Москвы, совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2109», стоявшим на обочине проезжей части.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.
Менее чем через 10 минут на указанном участке дороги водитель другого грузовика Mercedes Benz совершил наезд на стоящий на правой обочине автомобиль «ВАЗ 2109» и четырех пешеходов, находившихся на проезжей части, трое из которых были пассажирами «ВАЗ 2109» и один – водителем автомобиля Mercedes Benz, после чего совершил наезд на первый Mercedes Benz, стоящий на правой обочине.