Грузовой автомобиль сбил людей на обочине.

Грузовой автомобиль Mercedes Benz сбил на автодороге М-7 четырех находившихся на обочине человек, трое из которых погибли, сообщает со ссылкой на региональное УМВД .Авария произошла вечером в субботу, 1 февраля, в Судогодском районе. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Mercedes Benz, двигаясь в сторону Москвы, совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2109», стоявшим на обочине проезжей части.В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.Менее чем через 10 минут на указанном участке дороги водитель другого грузовика Mercedes Benz совершил наезд на стоящий на правой обочине автомобиль «ВАЗ 2109» и четырех пешеходов, находившихся на проезжей части, трое из которых были пассажирами «ВАЗ 2109» и один – водителем автомобиля Mercedes Benz, после чего совершил наезд на первый Mercedes Benz, стоящий на правой обочине.