В центре бельгийского города Гент на прохожих с ножом напала женщина. Она ранила двух человек. Находящиеся поблизости полицейские открыли по злоумышленнице огонь, ранив ее в руку. Женщина задержана.

В центре бельгийского города Гент на прохожих с ножом напала женщина. Она ранила двух человек. Находящиеся поблизости полицейские открыли по злоумышленнице огонь, ранив ее в руку. Женщина задержана, передает ТАСС.Нападение произошло в воскресенье, 2 февраля, на улице Беврейдингслаан, примерно в 100 метрах от известной в Генте мечети Аль-Фатх.Ранее очевидцы происшествия рассказали только, что нападавший был темнокожим. Один из пострадавших получил ранение в живот, второй — в руку. Об их состоянии пока ничего не сообщается.В настоящее время значительный участок улицы Беврейдингслаан перекрыт, на месте развернута медицинская палатка, где оказывается помощь пострадавшим.Ранее в воскресенье неизвестный с ножом напал на прохожих в районе Стретем на юге Лондона, на улице Стрэтэм Хай Роад. По данным британских СМИ, нападение совершил исламист. Он был ликвидирован полицией. Для человека получили ножевые ранения.Между тем, по информации службы скорой помощи Лондона, в больницу с места ЧП доставили трех человек.На месте продолжают работать полицейские, медики, экстренные службы, само место преступления оцеплено, пишет РИА Новости.