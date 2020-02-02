Отряды ЮИД помогают полицейским проводить работу по профилактике безопасности дорожного движения.

Отряд юных инспекторов дорожного движения – это творческое объединение школьников, которые принимают участие в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют соблюдение Правил всеми участниками дорожного движения, проводят разъяснительную работу не только среди своих сверстников, но и среди взрослых. Сегодня в отрядах ЮИД состоят около 400 школьников города Гусь-Хрустальный и района.31 января в детском центре «Исток» состоялось торжественное посвящение в отряды юных инспекторов движения учащихся второго класса школы №7 города Гусь-Хрустальный.19 второклассников удостоились почетного и вместе с тем ответственного звания. Юные участники произнесли торжественную клятву, обещая быть достойными членами отряда ЮИД, всегда приходить на помощь тому, кому трудно, знать и выполнять Правила дорожного движения, активно пропагандировать Правила дорожного движения среди ребят, непримиримо относиться к нарушителям на дорогах. В подтверждение своего нового статуса ребята получили документ - удостоверение и значок юного ЮИДовца.С приветственным словом к ребятам обратился представитель Госавтоинспекции Владимир Зубанов, который поздравил юных инспекторов дорожного движения и выразил надежду на то, что ребята будут ответственно подходить к выполнению своей миссии, пропагандировать соблюдение Правил дорожного движения среди сверстников, старших товарищей, друзей и близких. И, возможно, в будущем вступят в ряды уже не помощников сотрудников ГИБДД, а настоящих полицейских, блюстителей порядка на дорогах.В течение года юным инспекторам предстоит освоить теоретические и практические знания: изучить основы оказания первой медицинской помощи, углубить знания Правил дорожного движения, освоить фигурное вождение велосипеда.Сотрудник Госавтоинспекции уверены, что такие знания не раз пригодятся ребятам в будущем, а посвящение в юные инспекторы дорожного движения запомнится им на долгие годы.