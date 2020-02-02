Больница Хошэньшань, построенная в Ухане всего за десять дней, готова принять пациентов. Первые больные прибудут туда уже в ближайший понедельник. Персонал лечебного учреждения комплектуется из числа военных медиков.

Китайские СМИ заявили о сдаче в эксплуатацию больничного комплекса, возведенного в Ухане в рекордно короткие сроки – на его строительство ушло десять дней.Решение о создании временного лечебного учреждения на тысячу мест было принято из-за вспышки нового коронавируса.Как сообщает "Синьхуа", больница "Хошэньшань" примет первых пациентов уже в ближайший понедельник, 3 февраля. Их лечением займутся 1400 военных медиков.Количество жертв коронавируса 2019-nCoV превысило 300 человек, общее число заболевших приближается к 15 тысячам. По последним данным, была зафиксирована первая смерть от этого заболевания за пределами Китая — на Филиппинах умер 44-летний пациент.В настоящее время в России достоверно подтверждено наличие двух человек, зараженным коронавирусом. В двух районах Приморского края введен режим ЧС – предполагается, что эти меры помогут остановить распространение болезни.