В Новосибирске в рамках уголовного дела задержан организатор вечеринки, на которой в результате ЧП погиб человек.

В Новосибирске в рамках уголовного дела задержан организатор вечеринки, на которой в результате ЧП погиб человек. Как сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, 27-летнего мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В ночь на 2 февраля на раздевалку кафе на бульваре Молодежи в Академгородке рухнула крыша. По предварительному заключению, кровля на площади 240 квадратных метров не выдержала большой массы снега. Под завалами погибла девушка, а четверо гостей получили серьезные травмы. Разрешения на мероприятие получено не было.Расследование уголовного дела контролируется центральным аппаратом Следкома России по указанию председателя СК Александра Бастрыкина.