Строго говоря, у старой Нивы есть и тольяттинская коммерческая модификация, которая продается под брендом ВИС-Авто и выпускается как с кузовом, так и с фургоном. Но модификация от одной из московских тюнинг-фирм способна перевозить длинномеры до 3 метров.

Строго говоря, у "старой Нивы" есть и тольяттинская коммерческая модификация, которая продается под брендом ВИС-Авто и выпускается как с кузовом, так и с фургоном. Но модификация от одной из московских тюнинг-фирм способна перевозить длинномеры до 3 метров.Компания "Люкс Форм" известна, например, разработкой компактного автодома на базе Lada Granta. Lada 4x4 превратилась в фургон по той же схеме и, по сути, с использованием того же кузова. Надстройку выполняют из каркаса на основе стальных труб, обшитого сэндвич-панелями толщиной 20 мм, и ABS-пластика (из него же делаются и распашные задние двери).Такая "Нива" способна перевозить до 550 кг, а заявленный объем грузового отсека почти достигает 6,5 "кубов". Заявленная ширина дверного проема - 1 565 мм, высота погрузки - 715 мм, а с учетом "капюшона" над крышей кабины общая длина надстройки достигает 3 352 мм. Соответственно, при условии установки дополнительной полки внутри кузова можно без проблем перевозить достаточно длинную поклажу.Правда, с учетом доработок "Нива" становится заметно длиннее - 4 482 мм против 3 740 мм у трехдверной модификации, но разработчики утверждают, что фургон сохраняет и маневренность, и способность к преодолению бездорожья. Такая Lada 4x4 комплектуется штатным 1,7-литровым мотором с отдачей в 83 л.с. и положенной по регламенту внедорожной трансмиссией с понижающей передачей.Стоимость фургона Lada 4x4 пока не называется. Аналогичная версия на базе Lada Granta оценивается фирмой в базовые 1 120 000 рублей.