В Центральном районе Санкт-Петербурга загорелось здание издательства Лениздат. В экстренных службах сообщили, что возгорание произошло на четвертом этаже, сообщает В настоящее время из ..

В Центральном районе Санкт-Петербурга загорелось здание издательства "Лениздат". В экстренных службах сообщили, что возгорание произошло на четвертом этаже, сообщаетВ настоящее время из бизнес-центра эвакуируют людей. Известно, что площадь пожара составила 200 квадратных метров. В борьбе с огнем задействованы 60 человек и 16 единиц специальной техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.