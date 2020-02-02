В районе аль-Караси (Алеппо, Сирия) были ранены журналисты, работавшие над репортажем об операции правительственных войск

В районе аль-Караси (Алеппо, Сирия) были ранены журналисты, работавшие над репортажем об операции правительственных войск, передает РИА Новости.Уточняется, что оператор иранского телеканала al-Alam Ибрагим Кухейль и оператор телеканала al-Kawthar Сухайб аль-Мысри пострадали в ходе атаки террористов.Ранее сообщалось, что в сторону Алеппо движется колонна турецкой бронетехники и танков. Автостраду между Алеппо и Латакией турецкое командование объявило военной зоной.