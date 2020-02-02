Чемпион Италии Ювентус собирается приобрести летом защитника Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка. Туринцы готовы заплатить за 28-летнего голландца 150 миллионов евро.

Чемпион Италии "Ювентус" собирается приобрести летом защитника "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка. Туринцы готовы заплатить за 28-летнего голландца 150 миллионов евро.Ван Дейк не исключает своего ухода из "Ливерпуля", если тот станет чемпионом Англии, сообщает РИА Новости. Новым клубом самого дорогого защитника мирового футбола может стать "Ювентус", который готов заплатить 150 миллионов евро. "Ливерпуль" в 2018 году купил голландца у "Саутгемптона" за 85 миллионов евро.В нынешнем сезоне "Ливерпуль" уверенно лидирует в английской премьер-лиге, опережая "Манчестер Сити" на 22 очка. Ван Дейк в текущем сезоне провел 34 матча, в которых забил четыре мяча.