Челябинская полиция проверит информацию о размещенном в Интернете объявлении, в котором якобы идет речь о продаже ребенка за 5000 рублей. Об этом сообщили в пресс-центре УМВД России по городу Челябинску.

Челябинская полиция проверит информацию о размещенном в Интернете объявлении, в котором якобы идет речь о продаже ребенка за 5000 рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД России по городу Челябинску.По сообщению одного из посвященных Челябинску сообществ в соцсети "ВКонтакте", житель Челябинской области пытался продать ребенка через сайт с объявлениями. Объявление было размещено в категории "Для дома и дачи", в нем приводилось имя ребенка — Маша.По сообщению представительницы полиции, найти данное объявление на сайте уже не удалось – видимо, автор его удалил. Пользователи "ВКонтакте" в комментариях предполагают, что объявление было попыткой пошутить. Один из пользователей предположил, что девочка, возможно, провинилась, и родители таким образом пытались на нее повлиять.