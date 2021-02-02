Фильм "Женитьба Бальзаминова" - по пьесе Николая Островского - снимали в Суздале в 1964 году.

Ровно полвека назад был запущен легендарный туристический маршрут "Золотое кольцо". А зародился "кольцевой" в древнем Суздале. Кроме шедевров архитектуры, в городе-музее можно посетить и памятные "киноместа". Всё-таки Суздаль по праву называют "русским Голливудом".Одна из таких "кинодостопримечательностей" - скромный дом № 13 на улице Старой. По этому адресу можно попасть в гости к Мишеньке Бальзаминову - главному герою картины "Женитьба Бальзаминова". Его блистательно сыграл Георгий Вицин. Этот фильм - по пьесе Николая Островского - снимали в Суздале в 1964 году.И одной из главных площадок стал двор именно этого дома. Узнать больше интересных фактов о съёмках знаменитой картины помогут экскурсии, которые проводят Татьяна Давыдова и её дочь Ольга. Это фамильный дом их предков. Его в 1925 году купил прадед Татьяны Давыдовой.Татьяна Давыдова, экскурсовод дома Бальзаминова: «В эту калитку входила сваха, которую играла Лидия Смирнова. Проходила вот этим маршрутом. Маменька выглядывала вот в это окно. Звала Мишеньку Бальзаминова, который в это время находился на голубятне. Голубятня была построена как декорация. Георгий Вицин забирался вот на эту лестницу».Семья Татьяны Давыдовой хранит уникальный архив. Участие в массовых сценах принимали бабушка и мама Татьяны. В семейном альбоме - съемочная группа, перерывы между дублями, творческая команда и звёздный актёрский состав. Татьяна мечтает создать выставку, посвященную легендарному фильму. Самому дому - почти полтора века. И его состояние - главная проблема, которая волнует Татьяну Давыдову. Она надеется сохранить исторический облик "кинодома". Какая помощь нужна? Об этом - в репортаже Марии Платанюк уже в 14.30.