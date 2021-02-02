В акции Энергосбыт Волга «Новогодний счёт вам подарки принесёт» приняли участие более 63 тысяч клиентов компании.

В акции Энергосбыт Волга «Новогодний счёт вам подарки принесёт» приняли участие более 63 тысяч клиентов компании. Целью акции было поощрение добросовестных клиентов, которые в течение 2020 года исправно оплачивали счета за электроэнергию.«Мы благодарим большинство наших клиентов, которые в сложной ситуации прошедшего года исправно оплачивали счета за электроэнергию. Поздравляем всех победителей нашей акции, а также призываем следить за новостями компании – в этом году мы планируем проведение новых стимулирующих акций для жителей Владимирской области», – рассказал директор Энергосбыт Волга Александр Москвитин.Все клиенты, выполнившие условия акции, автоматически стали участниками розыгрыша призов: подарочных карт на покупку бытовой техники. Победители были определены с помощью программы-генератора случайных чисел отдельно в каждом территориальном отделении компании. С победителями акции свяжутся специалисты компании и расскажут где и как можно получить призы.Энергосбыт Волга по-прежнему призывает жителей Владимирской области пользоваться удобными дистанционными сервисами компании: личным кабинетом, мобильным приложением или виджетом «Оплатить квитанцию онлайн».Для регистрации в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга» клиентам достаточно указать электронную почту или номер телефона, а также свой лицевой счёт. С помощью сервисов можно передавать показания прибора учёта, производить оплату онлайн и без комиссии, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям.Также на сайте Энергосбыт Волга реализован удобный сервис «Оплатить квитанцию онлайн» для мгновенного перехода к оплате счетов за электроэнергию и услуги ЖКХ. Для совершения платежа клиенту не нужно входить в личный кабинет или проходить какую-либо регистрацию. Платёж совершается по номеру лицевого счёта и занимает несколько минут.Энергосбыт Волга поздравляет победителей акции «Новогодний счёт вам подарки принесёт»!Список победителей акции размещен на .