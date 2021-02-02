В отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело, второй скоро предстанет перед судом.

В конце декабря прошлого года сотрудники МО МВД России «Гусь-Хрустальный» при проведении оперативных мероприятий остановили автомобиль, за рулем которого находился 29-летний местный житель. Полицейские обнаружили у мужчины шесть полимерных пакетиков с содержимым характерной консистенции и цвета, которые были спрятаны в кармане одежды.Пакетики были изъяты и направлены на исследование, результаты которого показали, что внутри находилось наркотическое средство «амфетамин», массой 1,94 грамма.По словам задержанного наркотическое вещество он приобрел для личного потребления.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Аналогичный факт выявлен сотрудниками Отделения МВД России по Гороховецкому району.В ноябре прошлого года сотрудники ОГИБДД, остановившие для проверки документов автомобиль, обратили внимание на пассажира, который вел себя подозрительно. Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы провели досмотр пассажира, в ходе которого изъяли полимерный сверток красного цвета. Проведенная экспертиза показала, что в свертке находилось наркотическое вещество синтетического происхождения, массой 1,15 грамма.Предварительным следствием установлено, что фигурант заказал наркотическое средство через сеть Интернет для личного потребления.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч. 2 ст. 228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.