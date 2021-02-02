В отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело, второй скоро предстанет перед судом.
В конце декабря прошлого года сотрудники МО МВД России «Гусь-Хрустальный» при проведении оперативных мероприятий остановили автомобиль, за рулем которого находился 29-летний местный житель. Полицейские обнаружили у мужчины шесть полимерных пакетиков с содержимым характерной консистенции и цвета, которые были спрятаны в кармане одежды.
Пакетики были изъяты и направлены на исследование, результаты которого показали, что внутри находилось наркотическое средство «амфетамин», массой 1,94 грамма.
По словам задержанного наркотическое вещество он приобрел для личного потребления.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).
Аналогичный факт выявлен сотрудниками Отделения МВД России по Гороховецкому району.
В ноябре прошлого года сотрудники ОГИБДД, остановившие для проверки документов автомобиль, обратили внимание на пассажира, который вел себя подозрительно. Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы провели досмотр пассажира, в ходе которого изъяли полимерный сверток красного цвета. Проведенная экспертиза показала, что в свертке находилось наркотическое вещество синтетического происхождения, массой 1,15 грамма.
Предварительным следствием установлено, что фигурант заказал наркотическое средство через сеть Интернет для личного потребления.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.
Санкцией ч. 2 ст. 228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.