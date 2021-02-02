Обвиняемый свою вину и раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело против 46-летнего жителя Мурома, который обвиняется в закупке, хранении и розничной продаже спиртосодержащей продукции без лицензии.По версии следствия, 25 декабря 2020 году обвиняемый купил у неустановленного гражданина 10 тысяч литров спиртного в немаркированных ёмкостях.Уже через несколько дней он продал около 3,5 тысяч литров контрафакта. Оставшийся нереализованный товар сотрудники ФСБ обнаружили в гараже «предпринимателя» и изъяли.Обвиняемый свою вину и раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.