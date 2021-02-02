Сергей Ситников побывал в Толтуновском ФАПе.

Во время рабочей поездки в Галичский район глава региона Сергей Ситников оценил условия, которые созданы для пациентов и работы фельдшера в деревне Толтуново. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Два года назад местный ФАП перевели в отремонтированное кирпичное здание.В Толтуново есть возможность сделать электрокардиограмму. Данные сначала передаются в Галичскую окружную больницу, а потом медикам Костромской ОКБ.Именно фельдшерско-акушерский пункт стал базой для проведения на селе вакцинации от коронавируса.«Объявления о старте прививочной кампании разместили неделю назад. Сегодня в списке на прививку первые 20 человек», - рассказала Сергею Ситникову фельдшер Ольга Румянцева.Как рассказал губернатору главный врач Галичской окружной больницы Николай Забродин, всего в район поставлено 1250 доз вакцины от Covid-19. Привито уже более 600 человек.«Ранее Сергей Ситников ставил задачу активизировать вакцинацию сельских жителей и провести её до 15 мая. В деревнях и селах коллективный иммунитет не сформирован. При этом в тёплое время года на село едет много жителей других регионов, к бабушкам и дедушкам привозят на каникулы внуков. Так, в окрестных с Толтуново деревнях летом количество населения вырастает до 300 человек», - резюмировали в пресс-службе обладминистрации.Добавим, что глава региона поручил депздраву отработать вопрос дополнительных стимулирующих выплат для сельских фельдшеров.