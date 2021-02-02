Всем гражданам присудили штраф за нарушение противоэпидемических мер.

С 1 апреля по 1 октября 2020 года во Владимирской области оштрафовали 1470 жителей за нарушение режима повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба Владимирского областного суда.За указанный период в суды региона поступил 3291 протокол, из которых 11 составлено на ИП, а 6 на должностных лиц.В результате штраф за нарушение антиковидных мер присудили 1470 нарушителям, оставшиеся 708 отделались предупреждением.Максимальная сумма назначенного Фемидой штрафа составила 7 тысяч рублей, 812 человек обязали заплатить 1 тысячу рублей.Среди передовиков по количеству вынесенных решений – Александровский – 208, Вязниковский – 193 и Гусь-Хрустальный городские суды.Общая сумма наложенных санкций – 2 млн 64 тысячи 700 рублей.Оспаривались вердикты судов в 15 случаях. Восемь решений правосудие отменило.