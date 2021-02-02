На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 февраля лабораторно подтверждено 147 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 февраля лабораторно подтверждено 147 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.39 сл. в г. Владимире, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 14 сл. в Муромском, 10 сл. в Петушинском, 9 сл. в Александровском, 9 сл. в Ковровском, 8 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Собинском, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Киржачском, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в Суздальском, 3 сл. г. Радужный, 3 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Судогодском, 5 сл. в Меленковском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Гороховецком). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 23 792 случая заболевания (5143 сл. в г. Владимире, 3000 сл. в Гусь-Хрустальном, 2586 сл. о. Муром, 1729 сл. в Ковровском, 1494 сл. в Александровском, 1450 сл. в Петушинском, 1153 сл. в Вязниковском, 1150 сл. в Юрьев-Польском, 901 сл. в Кольчугинском, 823 сл. в Суздальском, 799 сл. в Собинском, 670 сл. в Гороховецком, 594 сл. в Меленковском, 579 сл. в Киржачском, 558 сл. в Камешковском, 532 сл. в Селивановском, 319 сл. в г. Радужном, 312 сл. в Судогодском).