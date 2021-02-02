Всего с начала пандемии в регионе ковид диагностирован у 23 792 человек.

По информации Роспотребнадзора на 2 февраля, во Владимирской области подтверждено 147 новых случаев заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено ещё 39 инфицированных Covid-19. Ещё 17 заболевших прибавилось в Гусь-Хрустальном, 14 - в Муромском, 10 - в Петушинском, по 9 - в Александровском и Ковровском, 8 - в Юрьев-Польском районах, По 6 человек подхватили ковид в Собинском и Кольчугинском, 5 - в Киржачском и Меленковском, 4 - в Селивановском, по 3 -в Суздальском, Вязниковском районах и г. Радужный, по 2 - в Судогодском, Камешковском и Гороховецком районах.Всего с начала пандемии в регионе ковид диагностирован у 23 792 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.