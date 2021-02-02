Пресечено 24 факта нарушения Правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

В последнюю неделю января ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Обгон». Цель мероприятия – сокращение и профилактика количества дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стало нарушение правил обгона транспортных средств.В период операции сотрудники ГИБДД выявили и пресекли 24 факта нарушения ПДД, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.Со всеми нарушителями проведены профилактические беседы о недопустимости совершения обгона на пешеходных переходах, на железнодорожных переездах, на мостах, путепроводах и в тоннелях, на регулируемых перекрестках, на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной, а также в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.Нарушение правил обгона относится к разряду наиболее грубых нарушений ПДД. В качестве меры наказания к нарушителям могут быть применены как штрафы, так и лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное нарушение наказывается лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.