История актрисы Виктории Федоровой достойна экранизации. Судьба на долгие годы разлучила ее с матерью, в то время как отец из Америки даже не подозревал о ее появлении на свет. Виктория пять раз ходила под венец, родила сына и вела длительную борьбу с онкологическим заболеванием.

История актрисы Виктории Федоровой достойна экранизации.Судьба на долгие годы разлучила ее с матерью, в то время как отец из Америки дажене подозревал о ее появлении на свет. Виктория пять раз ходила под венец,родила сына и вела длительную борьбу с онкологическим заболеванием.История рожденияАктриса Виктория Федорова появилась на свет 18 января 1946года. Ее мать – звезда советского экрана Зоя Федорова, отец – военный атташепри посольстве США, а затем адмирал американских Военно-воздушных сил ДжексонРоджерс Тейт.Виктория Федорова родилась в сложное для ее близких время. Еепапу выслали из Советского Союза на родину. Тейт покинул территорию СССР, неподозревая, что у него должен родиться ребенок. Мать актрисы получила 20 леттюрьмы по обвинению в шпионаже. Виктория оказалась у своей тетки Александры,которую с двумя детьми выслали в Казахстан. Именно ее артистка до девяти летсчитала родной мамой.Отметим, что Джексон Роджерс Тейт, находясь за океаном,пытался связаться с Зоей Федоровой. Письма американца перехватывали сотрудники спецслужб.Спустя время работники КГБ сообщили Тейту, что Федорова не желает идти с ним наконтакт, так как счастлива замужем. Джексон Роджерс оставил попытки найтилюбимую.В 1955 году Зоя Федорова была реабилитирована. В тот год Викториявпервые за десять лет увидела родительницу. Эту встречу мать и дочь запомнилинавсегда. Зоя Алексеевна рассказала Виктории правду об отце. Федорова-младшаярешила найти папу во что бы то ни стало. Познакомиться с родителем она смоглатолько в 1975 году, уже в США.Творческий путь актрисыОкончив театральную студию, Федорова поступилаво ВГИК. Дебют Виктории в кино случился еще во времена студенчества – она появилась в картине "До свидания, мальчики!". После получения диплома актриса работала в фильмах "Урок литературы", "Преступление и наказание", "Двое", "Олюбви" и "Расплата".В 1975 году Виктория Федорова переехала в США. Актрисанадеялась сделать карьеру на родине отца, но сильный русский акцент не позволил осуществить задуманное. Виктория работала только в эпизодах. Самая заметная работа Федоровой в Америке – роль в ленте "Секретныйагент Макгайвер".В итоге Федорова подалась в модели. На этом поприще ее ждал успех.Виктория долгое время была лицом известного косметического бренда. В 90-еактриса навсегда оставила попытки вернуться в кино. Она занялась предпринимательскойдеятельностью.Роман "Дочь адмирала"В 1978 году Виктория Федорова опубликовала книгу. На ее страницах артистка изложила историю любви мамы и папы. Роман получилназвание "Дочь адмирала". К сожалению, это детище актрисы было обделено вниманием публики.Личная жизньВпервые знаменитость пошлапод венец с сыном режиссера Георгия Асатиани – Ираклием. Вторым супругомВиктории Федоровой был экономист Сергей Благоволин, третьим – кинодраматургВалентин Ежов.В США артистка в четвертый раз отправилась в ЗАГС.Избранником советской знаменитости стал Фредерик Ричард Поуи, работающий вторымпилотом в крупной авиакомпании. В этих отношениях Виктория Федорова впервыестала мамой – 3 мая 1976 года у нее родился сын Кристофер. Этот брак длился 15лет.Пятым избранником актрисы стал руководитель пожарной части ДжонП. Дуайер. С ним Федорова была до последних дней.Смерть Виктории ФедоровойАктриса скончалась 5 сентября 2012 года в 66лет. В последние годы советская знаменитость сражалась с онкологией – рак мозга и легких. Рядом с умирающей актрисой до финала оставался пятый муж Джон.Именно он выполнил ее последнюю волю – кремировал ее тело и развеял прах надгорами.