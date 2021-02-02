В Министерстве промышленности и торговли РФ считают, что нуждающихся россиян необходимо снабжать деньгами, которые будут тратиться на продукты питания. Соответствующий доклад с инициативой передан в правительство страны еще в декабре.

В Министерстве промышленности и торговли РФ считают, что нуждающихся россиян необходимо снабжать деньгами, которые будут тратиться на продукты питания. Соответствующий доклад с инициативой передан в правительство страны еще в декабре.В ведомстве предложили перечислять некоторым категориям граждан денежные средства для покупки продуктов питания, произведенных в России. Если инициатива Минпромторга будет одобрена, то на такую поддержку смогут рассчитывать беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также находящиеся в учреждениях социальной сферы люди (больницах, интернатах и т. п.).Председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов считает предложение ведомства хорошим. Он отметил, что эффективность такой поддержки доказана другими странами. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков, в свою очередь, подчеркнул, что большой торговле тоже нравится идея Минпромторга.Несмотря на то, что доклад с инициативой ведомства был передан в правительство в декабре, он еще не рассматривался. Как отметил , в кабмине уже несколько лет обсуждают похожие меры поддержки.Напомним, ранее был . Так, координатор федерального проекта "За честные продукты!" Александр Бражко считает, что в скором времени крупы, макаронные изделия, мука, жиры, другие продукты с длительным сроком хранения могут значительно подорожать.