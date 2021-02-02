Заявитель рассказал, что ему на домашний телефон позвонил мужчина, который представился сыном и сообщил, что стал виновником дорожно-транспортного происшествия...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы при содействии коллег из УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 19-летнюю девушку по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионеров», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 83-летний житель столицы. По словам заявителя, ему на домашний телефон позвонил мужчина, который представился сыном и рассказал, что стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала женщина. После чего передал трубку неизвестному, представившемуся сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сказал, что уголовного преследования можно избежать, заплатив 600 тысяч рублей и написав соответствующее заявление. Взволнованный пенсионер и его супруга выполнили требуемое и все передали подъехавшей через некоторое время девушке, которая также представилась сотрудницей правоохранительных органов. Дополнительно пожилой мужчина передал денежные средства в иностранной валюте якобы на лечение и реабилитацию пострадавшей.Через некоторое время заявитель созвонился с сыном, который сообщил, что у него все в порядке и в дорожно-транспортное происшествие он не попадал. Поняв, что его обманули, пенсионер обратился в полицию.Общий материальный ущерб составил более 640 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую – 19-летнюю девушку. Выяснилось, что к правоохранительным структурам задержанная отношения не имеет.Следственным отделом ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной и возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93