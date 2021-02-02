Злоумышленник, используя малозначительный повод для конфликта, нанес мужчине не менее двух ударов по лицу...

Полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали ранее судимого 35-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в нанесении побоев сотруднику службы безопасности столичного метро.Инцидент произошел в ночное время в вестибюле станции «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Злоумышленник в ответ на сделанное ему сотрудником службы безопасности замечание сначала попытался перепрыгнуть через турникет, а после, используя малозначительный повод для конфликта, нанес мужчине не менее двух ударов по лицу. При попытке скрыться с места происшествия подозреваемый был остановлен проходившим мимо очевидцем и передан правоохранителям.Дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.В настоящее время жизни и здоровью сотрудника службы безопасности столичного метрополитена ничего не угрожает.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18