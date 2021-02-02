Суммарный ущерб, причиненный собственникам, превысил 280 тысяч рублей.

Следователями ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Покрова. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ (кража).Предварительным следствием установлено, что в мае прошлого года обвиняемый похитил из квартиры родственников технику, деньги и ювелирные украшения на сумму 48 тысяч рублей.Злоумышленник был задержан спустя несколько недель и дал признательные показания.В ходе следствия установлена причастность обвиняемого к совершению ещё 10 имущественных преступлений.С мая по июль 2020 года фигурант похитил несколько оставленных без присмотра велосипедов, а также мобильных телефонов и сумок, принадлежавших гражданам, которые отдыхали на городском пляже. Кроме того, злоумышленник незаконно проникал в хозпостройки и дома, откуда похищал электрические инструменты и бытовую технику. В одном из случаев предметом преступного посягательства стали лодка и лодочный мотор.Суммарный ущерб, причиненный собственникам, превысил 280 тысяч рублей.Часть похищенного в ходе предварительного следствия была изъята и возвращена владельцам.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.