Злоумышленники, повредив заднюю стенку бокса, проникли в внутрь и совершили хищение...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Царицыно задержали двоих приезжих, подозреваемых в краже вещей из гаражного бокса.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратился директор одной из фирм. Он сообщил, что неизвестные похитили из находящегося в пользовании организации гаражного бокса, используемого в качестве склада, детские автокресла и велосипеды, после чего скрылись. Ущерб составил около 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых на Деловой улице. Ими оказались 23-летний и 30-летний приезжие, у которых было обнаружено и изъято похищенное.Как было установлено, злоумышленники, повредив заднюю стенку бокса, проникли в него и совершили данное противоправное деяние.По данному факту следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22