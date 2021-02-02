Фильм Пять вечеров по пьесе Александра Володина появился почти случайно, однако после премьеры стал невероятно популярным. Для многих актеров участие в картине стало судьбоносным.

Фильм "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина появился почти случайно, однако после премьеры стал невероятно популярным. Для многих актеров участие в картине стало судьбоносным.Драматург, подаривший сценарии к таким фильмам, как "Осенний марафон", "С любимыми не расставайтесь", "Похождения зубного врача", написал пьесу "Пять вечеров" в 1959 году. История о встрече двух влюбленных через много лет после войны – его личная. Именно поэтому писатель поначалу сопротивлялся, когда молодой режиссер Никита Михалков в 1978 году решил "наскоро" экранизировать пьесу.Дело в том, что у режиссера был месяц простоя между съемками двухсерийного фильма по мотивам романа Ивана Гончарова "Обломов", и он боялся, что за это время киногруппу "растащат" по другим картинам. Тогда Олег Табаков предложил на скорую руку экранизировать пьесу "Пять вечеров" – история камерная, актеров нужно немного.Александр Володин сомневался, что у Никиты Михалкова получится правильно передать атмосферу 40-50-х, а осовременивать пьесу драматург не собирался. Однако режиссер его убедил, отметив, что до этого уже снимал исторические картины и вполне успешно.На главную женскую роль без проб утвердили Людмилу Гурченко. Никита Михалков обещал снять артистку в своей предыдущей картине, но она неудачно повредила ногу и вылетела с проекта. Станислав Любшин, сыгравший Ильина в "Пяти вечерах", уже работал с этой пьесой. "За двадцать лет до фильма Никиты Михалкова в "Современнике" шел спектакль "Пять вечеров". И я играл роль Славки после срочного ввода", – рассказал артист.Актер и режиссер договорились, что будут снимать по два дубля в случае, если у них будут разногласия по поводу того, каким должен быть главный герой. При этом Александр Володин в съемочный процесс не лез. Он приезжал на площадку, однако советов не раздавал, полностью доверившись Никите Михалкову.Станислав Любшин в одном из интервью вспомнил забавный момент, который произошел на съемках. "Володин на студию привозил бутылочку коньяка и ждал, когда у нас начнется перерыв. Съемки идут, мы работаем, ему хочется разговориться. Наконец его начинает раздражать, что мы так долго тянем: "Никит, ну хватит уже", – рассказал актер.По словам артиста, у них на площадке была гримерша, интересная женщина, любившая красить губы алой помадой. "И вот они с Александром Моисеевичем куда-то вдвоем уходили, а возвращался он уже веселый и тоже весь в красной помаде. Тогда Никита, понимая все, объявлял перерыв. Потом Володин сидел до вечера уже такой тихий, чувствуя себя почему-то виноватым... Вот так работа продолжалась", – вспоминает Станислав Любшин.Интересные фактыВ фильме "Пять вечеров" звучит песня "Губы окаянные" в исполнении Сергея Никитина. Изначально Никита Михалков попросил барда записать для картины народную песню "Думы окаянные", но музыкант, услышав название, рассмеялся. Как оказалось, песни совсем не народная, ее написал Юлий Ким, и она ушла в народ, получил массу интерпретаций.За роль в фильме "Пять вечеров" Станислав Любшин получил звание лучшего актера 1979 года и приз на международном фестивале во Франции.Картина "Пять вечеров" стала дебютом для Ларисы Кузнецовой и Игоря Нефедов. Ребята учились у Олега Табакова, и когда он предложил Никите Михалкову снять "Пять вечеров", то сказал, что пришлет на съемки своих самых перспективных студентов.Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.