Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

В Ленинский районный суд Владимира передано уголовное дело о применении насилия к полицейскому. Днём 23 января обвиняемый попытался препятствовать сотруднику полиции в выполнении своих должностных обязанностей и распылил в лицо газоперцовую смесь «ШОК». Об этом сообщает пресс-служба суда.Инцидент произошёл на Театральной площади во время . Спустя несколько секунд полицейские задержали мужчину.Подозреваемый признал свою вину в содеянном и раскаялся.Теперь ему грозит до 10 лет колонии.